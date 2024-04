Deutschland erwartet ungewöhnlich warmes Wochenende mit heftigem Wind

Deutschland steht ein ungewöhnlich warmes erstes April - Wochenende bevor. Am Oberrhein könnten es sogar 30 Grad werden. Vorher allerdings macht heftiger Wind manchen Regionen zu schaffen.s erst einmal mit stürmischem Wetter verbunden. Vereinzelt seien an diesem Freitag orkanartige Böen oder „kurzlebige Tornados“ nicht ausgeschlossen, hieß es am Morgen in der Vorhersage des Deutschen Wetter dienstes (DWD).

Für den Norden Deutschlands erwartet der DWD heute vereinzelt kräftige Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. In der Südosthälfte werde es teils heiter und im Süden oft sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen der Vorhersage zufolge im Norden und Nordwesten bei 14 bis 20 Grad, wobei es an der See kühler werde. In den übrigen Regionen Deutschlands werden 19 bis 25 Grad erwartet - mit den höchsten Werten am Oberrhein.Heftiger Wind machte den Menschen mancherorts bereits am Donnerstag zu schaffe

