Deutschland diskutiert über frühere Strafmündigkeit von Kindern

In den vergangenen Monaten hatten schwere Gewalttaten von Kinder n bis hin zu Tötungsdelikten Deutschland erschüttert, zuletzt gab es eine schockierende Nachricht aus Dortmund.) müsse deshalb auch über eine frühere Strafmündigkeit diskutiert werden. Kinder unter 14 Jahren können in Deutschland strafrechtlich nicht belangt werden.

„Für mich war das immer klar: Kinder und Jugendliche müssen anders behandelt werden“, sagte Reul der „Bild am Sonntag“ („Bams“).Wenn ich immer mehr Anschlagsplanungen von Leuten habe, die 14, 15 oder 13 sind, wenn wir jetzt wieder Fälle haben, Wir müssen irgendwas falsch gemacht haben, dass Kinder und Jugendliche so groß geworden sind, dass sie heute sagen: Ich kann einen abstechen, das macht nichts. Der Innenminister weiter: „Da müssen wir auch Instrumente haben, um damit umzugehe

Deutschland Strafmündigkeit Kinder Jugendliche Gewalttaten Innenminister

Debatte über frühere Strafmündigkeit von Kindern nach GewalttatenAngesichts von Gewalttaten von Kindern sollte nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) auch über eine frühere Strafmündigkeit diskutiert werden.

