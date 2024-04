Deutschland bietet fünf Aktien mit hohen Dividenden und Kurschancen

Deutschland bietet derzeit fünf namhafte Aktien , die mit Kurschancen von bis zu 70 Prozent und hohen Dividenden locken. Mit Hilfe des Stock-Screener-Tools von TipRanks wurden Aktien ausgewählt, die eine Kurschance von mindestens 20 Prozent, eine Marktkapitalisierung von mindestens zwei Milliarden Euro und eine Empfehlung zum Kauf durch Analysten aufweisen.

Zudem sollte die Dividendenrendite mindestens 2,5 Prozent betragen. Künstliche Intelligenz wurde ebenfalls bei der Suche verwendet.

Aktien Dividenden Kurschancen Deutschland Marktkapitalisierung Empfehlung Tipranks Künstliche Intelligenz

