Deutschland bewahrt Chance auf Halbfinale der Handball-EM

Deutschland bewahrt sich die Chance auf eine Teilnahme am Halbfinale der Handball-EM. Die Freude über die Leistungssteigerung zeigt sich nach der Partie. Die Stimmen zum Spiel.und zeigt sich nach dem unglücklichen Auftritt gegen Österreich (22:22) deutlich verbessert. Vor allem Julian Köster sticht mit acht Treffern als Matchwinner hervor - Andi Wolff dreht erst in der zweiten Halbzeit auf.

Nach dem Spiel war die Freude aller Beteiligten auf deutscher Seite entsprechend groß - ob der eigenen Leistung, der Stimmung in der Halle und dem Erhalt der EM-Chancen. Alfred Gislason äußerte sich zudem augenzwinkernd zu seiner Energie am Spielfeldrand, Christoph Steinert - der hin und wieder einstecken musste - zum körperlich robusten Gegner.„Ich muss sagen, es war 60 Minuten lang eine phänomenale Abwehr, die Jungs haben unglaublich gut gearbeitet. Wir haben gesagt, wir ziehen das komplett so durch und wollten sehr körperlich spiele





SPORT1 » / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Handball-EM 2024: Deutschland - Österreich | ZusammenfassungDeutschlands Handballer haben im zweiten EM-Hauptrundenspiel einen überraschenden Rückschlag erlitten. Das DHB-Team kam gegen Außenseiter Österreich nicht über ein 22:22 hinaus.

Herkunft: ZDFsportstudio - 🏆 83. / 53 Weiterlesen »

Deutsche Handball-Nationalmannschaft gewinnt nervenaufreibendes Spiel gegen IslandDie deutsche Handball-Nationalmannschaft hat zum Auftakt der EM-Hauptrunde einen nervenaufreibenden 26:24 (11:10)-Erfolg gegen Island eingefahren. Dafür brauchte es aber einen alles überragenden Andreas Wolff, der wegen seiner zwölf Paraden zum 'Player of the Match' gewählt wurde.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Inside DHB-Team: Mission Heim-EM 2024 - Handball-DokuAlles für die Mannschaft: Das ist das Motto für die deutschen Handballer bei der Heim-EM im Januar. Wie hat sich das DHB-Teamauf das Event vorbereitet?

Herkunft: ZDFsportstudio - 🏆 83. / 53 Weiterlesen »

Handball-EM 2024 live im ZDF - Highlights und LivestreamsLivestreams, Spielplan und Zusammenfassungen.

Herkunft: ZDF - 🏆 57. / 62 Weiterlesen »

Deutsche Handball-Nationalmannschaft vor der EMDie DHB-Auswahl startet mit Rückenwind ins Turnier, nachdem man beide Generalproben gegen ein starkes Portugal gewinnen konnte (34:33 und 35:31). Bitter: Rechtsaußen Patrick Groetzki (34) verletzte sich am Samstag im zweiten Test gegen die Iberer und wird nicht an der EM teilnehmen können. Damit fällt plötzlich der erfahrenste Mann im deutschen Kader aus. Weil Routinier Groetzki ausfällt, hat Bundestrainer Alfred Gíslason (64) mit Lukas Zerbe (27) und Tim Nothdurft (26) zwei Außen nachnominiert. Sie werden allerdings nur bei weiteren Ausfällen zur Mannschaft reisen, sollen sich so lange bei ihren Vereinen fit halten.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Handball: Beim Derby-Krimi in Stuttgart: Irre Dreifach-Parade von NationaltorwartDie Rhein-Neckar Löwen haben sich mit einer Pleite in die Weihnachts- und EM-Pause verabschiedet. Trotz einer Mega-Aktion von Nationalkeeper Joel Birlehm!

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »