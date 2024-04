Deutschland bestellt zusätzliche Nachtsichtgeräte und Kopfmontagesysteme

Nach Billigung durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages im März hat die europäische Beschaffungsbehörde OCCAR in einer dritten Vertragsergänzung zum Nachtsichtgerätevertrag zusätzliche 16.041 Sätze MIKRON Nachtsichtgeräte und 8.423 Kopfmontagesysteme für Deutschland bestellt.

In dem Vertragswerk sind bisher für Deutschland 41.041 Sätze NVG und 10.212 Kopftragesysteme bestellt worden. Für die ersten Bestellungen für Deutschland ist die Lieferung bis Ende 2024 und ebenfalls ein In-Service-Support über fünf Jahre vereinbart. Der neue Auftrag soll sich anschließen und bis 2026 abgearbeitet sein.

