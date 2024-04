Deutschland auf demografisches Desaster zusteuern

Sebastian Dettmers, Chef der Düsseldorfer Jobplattform Stepstone , warnt, dass Deutschland auf ein demografisches Desaster zusteuere: „Der demografische Wandel ist ein Trend, der bleiben wird“, so Dettmers im Interview mit dem Berliner Nachrichtenmagazin FOCUS. „Unsere Gesellschaft wird nicht nur älter, sondern schrumpft. Das gab es überhaupt noch nie in der Menschheitsgeschichte, und es wirft alle bisherigen ökonomischen Wachstumsmodelle über den Haufen.

“ Eigentlich müssten wir „alle in Zukunft viel schneller und produktiver werden, um auf dem Weltmarkt noch erfolgreich zu sein“, so der Stepstone-Chef weiter. In Deutschland stagniere aber die Pro-Kopf-Produktivität schon seit vielen Jahren. Das sei „durchaus beängstigend“. Laut Dettmers „sitzen wir in einer Teilzeitfalle – vor allem die Frauen. Dabei bräuchten wir viel mehr Vollzeitkräfte.“ Stepstone gehört mit einem selbst kommunizierten Jahresumsatz von rund einer Milliarde Euro zu den Großen der Branch

Deutschland Demografischer Wandel Stepstone Produktivität Teilzeitfalle

