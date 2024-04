Deutschland-Achter mit zwei Rückkehrern in die Olympiasaison

Der Deutschland-Achter startet mit zwei Rückkehrer n in die Olmypiasaison. Das Ziel ist eine Medaille bei den Spielen in Paris . Zwei erfahrene Ruderer sollen den Deutschland-Achter wieder näher an die Weltspitze bringen. Hannes Ocik kehrt als Schlagmann in den Deutschland-Achter zurück. Der 32-jährige Schweriner führte das Boot bei den Spielen in Rio de Janeiro und Tokio jeweils zur Silbermedaille sowie zu drei WM-Siegen. Zweiter Rückkehrer ist der gebürtige Duisburger Laurits Follert .

Der 27-jährige hat sich nach einem Bandscheibenvorfall und einem Jahr Pause zurückgekämpft. Das Ziel: Team soll Medaille in Paris holen Bundestrainerin Sabine Tschäge setzt damit auf Erfahrung in der Olympiasaison. "Bei der WM im vergangenen Jahr fehlten uns 1,4 Sekunden zu einer Medaille", so die Bundestrainern, "unser Ziel wird sein, diese Lücke zu schließen. Wir wollen drauf gehe

Der Deutschland-Achter nimmt mit zwei altgedienten Rückkehrern Kurs auf olympisches Edelmetall. Schlagmann Hannes Ocik und Laurits Follert sollen dem Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) bei den Sommerspielen zu einstiger Schlagkraft verhelfen.

​Nach zuletzt enttäuschenden Zeiten möchten die Ruderer mit dem Deutschland-Achter im Olympia-Jahr neu angreifen. Dabei sollen die beiden Rückkehrer Hannes Ocik und Laurits Follert helfen. Wie der Medaillengarant wieder in Form kommen will.

Der Deutschlandachter wurde heute in Dortmund vorgestellt.

Die Besetzung für den Deutschland-Achter steht fest. Unter den acht Ruderern, die bei den Olympischen Spielen in Paris um eine Medaille kämpfen wollen, ist auch Hannes Ocik. Der Mecklenburger kehrt nach drei Jahren zurück ins Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes.

Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes geht die Mission Olympia-Medaille mit zwei Rückkehrern und viel Erfahrung an.

Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes geht die Mission Olympia-Medaille mit zwei Rückkehrern und viel Erfahrung an.

