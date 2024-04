Deutschland-Achter mit altgedienten Rückkehrern auf Kurs zu olympischem Edelmetall

Der Deutschland-Achter nimmt mit zwei altgedienten Rückkehrern Kurs auf olympisches Edelmetall. Schlagmann Hannes Ocik und Laurits Follert sollen dem Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) bei den diesjährigen Sommerspielen in Paris zu einstiger Schlagkraft verhelfen. Der Achter wolle 'um die Medaillen mitfahren. Wir müssen einen langen Atem haben und draufgehen. Man muss unerschrocken sein', sagte Bundestrainerin Sabine Tschäge bei der Team-Präsentation in Dortmund.

Für den Achter müsse nach schwierigen Jahren bis zu den Olympischen Spielen (26. Juli bis 11. August) das Ziel sein, 'die Lücke nach vorne' zu schließen. Dabei setzt die Bundestrainerin auf alte Stützen und reichlich Olympia-Erfahrung. Die Tokio-Zweiten Ocik und Laurits Follert sollen eine wichtige Rolle einnehmen

