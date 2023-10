Deutscher Twitch-Streamer flieht nach 2 Tagen vom Event seines Freundes

. Wenn er ein Event veranstaltet, ist jeder gerne dabei – doch ausgerechnet einem seiner engsten Freunde reicht es nun. Wieland „Rumathra“ Welte verließ die LAN-Party des Streamers vorzeitig.Die Twitch-Streamer Maxiilian „Trymacs“ Stemmler und Wieland „Rumathra“ Welte sind seit Jahren gut befreundet und häufig als Team bei Events vertreten. Auch bei der 3. Staffel der Survival-Show 7 vs. Wild traten sie als Duo an.

In einem Clip ist zu sehen, wie Rumathra die Streamer-Party verlässt: Er habe keinen Spaß, fühle sich schlecht behandelt. Bereits beim letzten Event sei es ihm so gegangen, er habe es jedoch noch einmal probieren wollen. Da sich nichts geändert habe, gehe er jetzt. headtopics.com

Zudem sei die ganze Zeit auf ihm herumgehackt worden, so Rumathra. Er habe deutlich gemacht, dass ihm das nicht gefalle, doch Trymacs habe weitergemacht. Offenbar soll Trymacs sich ganz anders verhalten, wenn sie zu zweit seien. Doch in einer Gruppe wende er sich schnell gegen Rumathra.

Trymacs hingegen kommt weniger gut weg: Der sei ziemlich abgehoben geworden, habe sich respektlos verhalten. Auch, dass er Rumathra sofort ersetzt habe, kommt nicht gut an. Auf Reddit gibt es gleich mehrere größere Threads, die sich dem Thema widmen.: „Ich finde einfach, dass dieses Verhaltet aufgezeigt und kritisiert werden soll. headtopics.com

