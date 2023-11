Deutscher Tischtennis-Bund beschließt Änderung der Spielklassen

Der Deutsche Tischtennis-Bund strebt eine Änderung seiner Statuten an, um alle Geschlechter einzubinden. Doch was bedeutet das eigentlich für den Sport? Von Michael Buchartz Der Deutsche Tischtennis-Bund hat auf seinem alljährlichen Bundestag eine Änderung der Spielklassen beschlossen. Das gab der Verband am Sonntag (19.11.2023) bekannt. Demnächst soll es einen 'offenen Spielbetrieb' geben, in dem alle Geschlechter starten dürfen. Ein gesonderter Damenbereich soll weiterhin existieren.

Der Ansatz ist modern - einige offene Fragen lassen sich damit jedoch nicht lösen. Wie ist die aktuelle Situation? Die Grundlage des Spielbetriebes im deutschen Tischtennis bietet die Wettspielordnung des DTTB. Dort wird aktuell noch zwischen Damen und Herren unterschieden. Weitere Geschlechter sind nicht erwähnt. Die Unterteilung gilt grundsätzlich bis hinunter in die letzte Spielklasse. Allerdings sind bis zur Verbandsliga bereits Ausnahmen möglich - bis dort dürfen Damen bei den Herren gemeldet werden. Praktisch gibt es in den unteren Spielklassen so bereits einen offenen Betrie





