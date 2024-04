Deutscher Microsoft-Ingenieur entdeckt Hintertür in Linux-Betriebssystem

Bei routinemäßigen Wartungsarbeiten hat Andres Freund (38) eine „Hintertür“ in einer Software des Linux-Betriebssystem s entdeckt, durch die offenbar ein gigantischer Cyberangriff gestartet werden sollte. Laut Experten hätte die Attacke einen großen Schaden weltweit verursacht.Jetzt wird der deutsche Microsoft-Ingenieur in der IT-Szene als Held gefeiert.

Andres hat das Internet gerettet – und damit die Daten von Millionen Usern! Freund, der seine Karriere 2010 bei der Programmfabrik GmbH in Berlin startete, heuerte vor mehr als fünf Jahren beiNach einem Besuch bei seinen Eltern in Deutschland sieht Andres Freund auf dem Rückflug nach Kalifornien Prüf-Protokolle durch. Es geht darin um sogenannte Remote-Anmeldungen bei Computern und ihm waren kleinere Fehler aufgefallen. Die Anmeldung benötigte plötzlich mehr Rechenleistung, ein Leistungsabfall von lediglich 500 Millisekunden. Eine halbe Sekunde – aber Freund schaut trotzdem genauer hi

Andres Freund Linux-Betriebssystem Cyberangriff IT-Szene Internet Daten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD / 🏆 82. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Microsoft hat Ingenieur wegen KI-Gefahr zum Schweigen gebrachtDall-E 2, Midjourney, Stable Diffusion: Der Boom um Kunst durch Maschinenlern-Algorithmen hat gerade erst begonnen. Wie sie funktionieren und warum sie kontrovers diskutiert werden, erfahrt ihr im Video.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Microsoft-Beteiligung OpenAI holt Sam Altmann zurück - Microsoft-Aktie an der NASDAQ tieferBeim ChatGPT-Entwickler OpenAI hat Firmenchef Sam Altman knapp vier Monate nach seinem kurzzeitigen Rauswurf die bisherige Machtfülle zurückbekommen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Microsoft Word: Neues zur Textverarbeitung von MicrosoftMit unserem Microsoft Word-Themenspecial sind Sie stets aktuell �ber die weit verbreitete Textverarbeitungssoftware informiert. Neue Funktionen und mehr.

Herkunft: WinFuture - 🏆 67. / 61 Weiterlesen »

Microsoft-Aktie an der NASDAQ tiefer: Russische Hacker wühlen weiter im Microsoft-System rumMicrosoft bekommt russische Hacker, die sich jüngst Zugang zu einigen E-Mails ranghoher Manager des Konzerns verschafften, nicht aus seinen Systemen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Microsoft-Aktie: Microsoft-Beteiligung OpenAI holt Sam Altmann zurückBeim ChatGPT-Entwickler OpenAI hat Firmenchef Sam Altman knapp vier Monate nach seinem kurzzeitigen Rauswurf die bisherige Machtfülle zurückbekommen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie in Grün: Microsoft hat Fortschritt in Richtung kommerziell nutzbarer Quanten-Computer erzieltMicrosoft hat nach eigenen Angaben zusammen mit dem Partner Quantinuum einen sprunghaften Fortschritt in Richtung kommerziell nutzbarer Quanten-Computer erzielt.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »