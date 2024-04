Deutscher Meister Bayer Leverkusen : Eine Meisterschaft wie gemalt Ja, die Mannschaft spielt fantastisch! Aber gegen das Stigma des seelenlosen Konzernclubs ist kein Kraut gewachsen.

Bayer Leverkusens erster Titel gleicht einem Kunstwerk. Es ist eine Meisterschaft wie gemalt. Und man kann sich in all den schönen Details verlieren. Zuvorderst werden die Leverkusener Profis als Befreier vom Meistermonopolisten Bayern München wahrgenommen. Das steigert den Wert der Schale weit über das Übliche. Schließlich gab es in den letzten zwölf Jahren nur zwei Deutsche Meister: Bayern München und eben Bayer Leverkusen.

Immer schöner anzuschauen war der Ballbesitzfußball, den er etablierte, weil er das übliche Hin- und Hergeschiebe mit spektakulären Tempoelementen verband. In den wenigen Transferperioden wurde der Kader für diesen Fußball nahezu perfekt ausgerichtet. Der Verein nahm durchaus Geld dafür in die Hand, das spielte jedoch nicht die entscheidende Rolle.

Sympathien verdient Ja, es ist wirklich eine Meisterschaft wie gemalt. Und es könnte weit mehr sein als nur eine Momentaufnahme, wie es im Fußballsprech so gern heißt. Längerfristig gedacht wird Bayer Leverkusen gegen systembedingt nicht einholbare Kapitalmacht des FC Bayern chancenlos sein, aber nach der Vertragsverlängerung von Xabi Alonso ist es Leverkusen zuzutrauen, mindestens in der nächsten Saison den Meisterschaftskampf offen zu halten.

