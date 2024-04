Deutscher Meister als Spieler und Trainer: Xabi Alonso tritt elitärem Kreis bei

Deutscher Meister als Spieler und Trainer: Xabi Alonso tritt elitärem Kreis beiAls Chefcoach führte Xabi Alonso Bayer Leverkusen zum ersten Meistertitel. Der Spanier trat damit einem elitären Kreis bei. Ein Überblick über Meistertrainer , die auch als Spieler schon ganz oben standen.Der erste, dem das seltene Kunststück gelang, war Helmut Benthaus. Nachdem Benthaus 1964 als Spieler des 1.

Hinzu kam außerdem eine Meisterschaft als Trainer der Borussen im Jahr 2002.Sowohl als Spieler als auch als Cheftrainer nahm Werder-Legende Thomas Schaaf an Meisterfeiern in Bremen teil.Dreimal feierte Felix Magath als Spieler mit dem Hamburger SV die Meisterschaft , ebenso oft dominierte er die Bundesliga als Trainer. Neben dem FCB coachte Magath auch den VfL Wolfsburg zum Titel .

Xabi Alonso Meistertrainer Spieler Trainer Bayer Leverkusen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



kicker_BL / 🏆 117. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bericht: Diese Spieler will Xabi Alonso im Sommer in die Bundesliga holenBayer Leverkusen bastelt laut eines Berichts der 'Bild' bereits am Kader für die kommende Saison. Trincão von Sporting Lissabon soll auf der Liste stehen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

'Es ist kalt': Bierdusche für Meistertrainer AlonsoXabi Alonso und seine Spieler genossen den Meistertitel in vollen Zügen.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Xabi Alonso tritt auf die Titel-Bremse - Spitzenreiter mit April-Angst im EndspurtBayer Leverkusen muss langsam mit den Party-Planungen beginnen. Fünf Siege aus den ausstehenden acht Partien reichen sicher für die Meisterschaft.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

FC Bayern: Rangnick ist die erste Alternative für Xabi AlonsoWer wird neuer Bayern-Trainer? Diese Frage beschäftigt auch die Verantwortlichen beim Deutschen Rekordmeister, die weiterhin auf Xabi Alonso hoffen, sich aber logischerweise auch um andere Optionen kümmern müssen. So ist der aktuelle Stand.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

FC Bayern: Rangnick ist die erste Alternative für Xabi AlonsoWer wird neuer Bayern-Trainer? Diese Frage beschäftigt auch die Verantwortlichen beim Deutschen Rekordmeister, die weiterhin auf Xabi Alonso hoffen, sich aber logischerweise auch um andere Optionen kümmern müssen. So ist der aktuelle Stand.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Bayers erste Meisterschaft: Stadt Leverkusen will Straße nach Trainer Xabi Alonso benennenUnter Xabi Alonso wurde Bayer Leverkusen erstmals Fußballmeister. Nun könnte die Stadt den Erfolgscoach gleich doppelt auszeichnen: Er soll Ehrenbürger werden und vielleicht Namensgeber einer Straße.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »