Deutscher Leichtathletik-Star warnt: „Rassistische Tendenzen kehren zurück“

In ihrem im Oktober erschienenen Buch „Spring Dich frei“ geht es in zwei Kapiteln um das Thema Rassismus. „Es ist wichtig, dass alle offen für andere bleiben, dass wir miteinander sprechen. Es geht um einen respektvollen und offenen Umgang untereinander. Wir müssen die Gemeinsamkeit sehen, dass wir alle Menschen sind, und nicht das sehen, wo wir unterschiedliche Ansichten haben“, sagte Mihambo.

Das Miteinander ist für Mihambo entscheidend. „Wir müssen zu jedem Moment die öffentliche Debatte mit Toleranz und Empathie führen und dies von allen Beteiligten vehement einfordern. Mittlerweile werden leider öffentlich Dinge gesagt, für die man sich früher geschämt hätte", sagte die 29-Jährige. „Rassismus muss als solcher enttarnt werden und darf nicht unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit versteckt werden.

