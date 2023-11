Deutscher Krebskongress 2024 in Berlin

Wissen aus erster Hand von und für Expert*innen aus der Onkologie: Vom 21. bis 24. Februar 2024 dreht sich in Berlin alles um die Onkologie. Der Deutsche Krebskongress (DKK), der größte und wichtigste onkologische Fachkongress im deutschsprachigen Raum, bietet in über 300 Sitzungen im City Cube Berlin neueste Erkenntnisse aus der Krebsmedizin.„Die Möglichkeiten der personalisierten Medizin sind beachtlich“, sagt Professor Dr.

Reinhard Büttner, Kongresspräsident des DKK 2024 und Direktor des Instituts für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie an der Uniklinik Köln.Unter dem Motto „Fortschritt gemeinsam gestalten“ setzt der DKK 2024 auf die Interdisziplinarität des Faches. Die Teilnehmenden tauschen aktuelle wissenschaftliche Neuerungen aus und diskutieren gesundheitspolitische Fragestellungen.In der Onkologie gibt es enorme Fortschritte, zugleich wird das Wissen um Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen immer spezialisierter. „Die Möglichkeiten der personalisierten Medizin sind beachtlich – aber für Einzelne kaum überschauba

:

FN_NACHRİCHTEN: Atelieraufenthalte 2024 in Berlin und RomVaduz (ots) - Die Atelieraufenthalte für 2024 wurden zugesprochen.Das Liechtensteiner Künstleratelier in Berlin erfreut sich seit der Eröffnung im Jahre 2006 grosser Beliebtheit. Es bietet Kunst- und Kulturschaffenden

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Faktencheck23-Gipfel in Berlin: Höhepunkt des dpa-Schulungsprogramms gegen Desinformation - dpa und Google planen Fortsetzung 2024 Berlin (ots) - Desinformation, Falschbehauptungen, Deepfakes: Die Liste der Herausforderungen für Faktencheckerinnen und Faktenchecker ist lang. Nur wer die eigenen Techniken und Fertigkeiten permanent

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Hessen wird schwarz-rot wie Berlin: „Streit ist der Anfang vom Ende“SPD-Landeschefin Franziska Giffey empfahl schon vor vier Wochen für Hessen, was dort nun überraschend tatsächlich kommt: Schwarz-Rot wie in Berlin .

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

NTOWER_DE: Whisker Waters: Geht 2024 mit einer Katze auf ein AngelabenteuerKatzen mögen Fisch. Da liegt es nahe, dass man in Whisker Waters mit genauso einem flauschigen Gesellen auf Angeltour geht. Ab 2024 dürft ihr auf…

Herkunft: ntower_de | Weiterlesen »

NTOWER_DE: The Witcher: Sirens of The Deep – Netflix kündigt animierte Serie für 2024 anWer auch nach der dritten Staffel von The Witcher noch nicht genug von dem Universum rund um Geralt von Riva hat, der kann sich auf das kommende Jahr…

Herkunft: ntower_de | Weiterlesen »

EXPRESS24: Dschungelcamp 2024: Enthüllt Verena Kerth hier den Starttermin?Ex-Teilnehmerin Verena Kerth verkündet in ihrer Instagram-Story, wann es angeblich mit der neuen Dschungelcamp-Staffel losgehen soll. Dabei ist das doch eigentlich ein von RTL wohlgehütetes Geheimnis ...

Herkunft: express24 | Weiterlesen »