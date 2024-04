Deutscher Influencer HandOfBlood gründet erfolgreiches E-Sport-Team

Nach mehr als zwei Jahren ist der Plan doch aufgegangen. Der damals noch auf YouTube aktive deutsche Influencer HandOfBlood hatte im November 2021 ein E- Sport -Team ingegründet: Eintracht Spandau . Nach einigen mageren Jahren hat es jetzt mit der Meisterschaft in der deutschen Prime League geklappt, obwohl es lange nicht so aussah. Den ursprünglichen Plan konnte man nur teilweise umsetzen, am Ende mussten Stars her.

Steam: Neues Spiel zu League of Legends lässt euch die Zeit mit Ekko manipulieren – Fans freuen sich: „Ich werde weinen.“Das Leben von Faker – Darum ist er eine lebende Legende Sogar die Konkurrenz musste eingestehen, dass Eintracht Spandau zum Zugpferd der Prime League wurde, während andere Teams finanziell große Probleme hatten. Ein

Hier kämpfte man sich jedoch durch die vier besser platzierten Teams durch und konnte am Ende SK im Finale schlagen.Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unsererWie man im Video von HandOfBlood sehen kann, feierten die Fans den Sieg ihrer Eintracht ausgelassen in Berlin.Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden.

Influencer E-Sport Eintracht Spandau Meisterschaft Prime League

