Deutscher Fußball-Bund ändert Design der Nummer 4 auf Nationaltrikot

Der Deutsche Fußball-Bund hat nach Kritik am Design das Aussehen der Nummer 4 auf dem Nationaltrikot neu gestaltet. Die zur Halbzeit eingewechselte Nationalspielerin Bibiane Schulze Solano trug das Trikot mit der neu gestalteten Nummer am Freitagabend beim 3:2-Sieg der DFB-Auswahl gegen Österreich in Linz. 'Wir sind sehr froh, dass es noch geklappt hat, auch die FIFA hat es schon freigegeben', hieß es vom DFB am Samstag mit Blick auf den Fußball-Weltverband dazu.

Der Deutsche Fußball-Bund hatte am vorigen Montag eine Änderung in Zusammenarbeit mit seinem Partner 11teamsports angekündigt. Die Arbeiten hätten angesichts der knappen Zeit bis zum EM-Qualifikationsspiel des Frauen-Nationalteams bereits am Dienstag begonnen, hieß es nun. Am vorigen Wochenende hatten der Sportartikelhersteller Adidas und der DFB den Verkauf der Trikots angepasst. Die Rückennummer 44 erinnerte in der alten Gestaltung an die Runen der Schutzstaffel SS aus der Zeit des Nationalsozialismus

Deutscher Fußball-Bund Nationaltrikot Nummer 4 Design Kritik Bibiane Schulze Solano FIFA EM-Qualifikationsspiel Frauen-Nationalmannschaft Österreich

