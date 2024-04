Deutscher Fluggast missbraucht Flugzeugboden als Toilette

Ein denkwürdiger Moment für die frisch gestartete KM Malta Airline s, der in die Annalen der Flugzeugannalen eingehen könnte: Ein deutscher Fluggast verliert die Kontrolle und hinterlässt mehr als nur einen bleibenden Eindruck auf dem Weg von Berlin nach Malta . In den frühen Morgenstunden des Ostersonntags (31. März) schrieb KM Malta Airline s, die Nachfolgegesellschaft der traditionsreichen Air Malta , unfreiwillig Geschichte.

Ein Zwischenfall an Bord eines Fluges von Berlin nach Malta trübte den glänzenden Start der Airline. Ein 49-jähriger Deutscher fand sich im Zentrum eines Skandals wieder, als er den Flugzeugboden als Toilette missbrauchte.Der Vorfall, der schnell die Runden in den maltesischen Medien machte, ereignete sich auf dem Flug KM377, der am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr mit einem Airbus A320 Neo, Kennzeichen 9H-NED, von Berlin in Richtung Malta startet

