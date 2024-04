Deutscher Elite-Soldat trainiert in der Arktis für den Krieg gegen Putin

300 Kilometer vor Russland, im Leuchten der Polarlichter, steht der deutsche Elite-Soldat Gregor (28) in Kampfmontur vor seinem gepanzerten Kettenfahrzeug. In seinen Händen hält der Hauptfeldwebel ein G36-Sturmgewehr, im Hintergrund sichert ein Gebirgsjäger das Gelände. In der Eiswüste der norwegischen Arktis trainiert die Nato für den Ernstfall – den Krieg gegen Putin ! Wird das Bündnisgebiet angegriffen, sind die Männer der Division Schnelle Kräfte (DSK) die Ersten an der Front.

„Man ist grundsätzlich schon besorgt“, sagt Gregor. „Soldaten gibt es nicht umsonst, aber dass die Situation einmal so werden könnte, davon bin ich vor fünf, sechs Jahren nicht ausgegangen. Deshalb üben wir jetzt das, was wir vielleicht schon bald anwenden müssen

Elite-Soldat Arktis Nato Krieg Putin

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD / 🏆 82. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutscher Soldat in ukrainischer Uniform im Ukraine-Krieg gefallenErneut soll ein deutscher Soldat in ukrainischer Uniform im Ukraine-Krieg gefallen sein. Er stammt aus einer Einheit, die aus Freiwilligen verschiedener Länder besteht.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 16:11 Ukrainischer Soldat über modifizierte Gleitbombe: 'Die FAB-1500 ist die Hölle' +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg: Russisch-Orthodoxe Kirche erklärt „Heiligen Krieg“ gegen UkraineVitali Klitschko warnt vor erneuter Offensive auf Kiew. Experten des Bundestages halten Bodentruppen in der Ukraine grundsätzlich für „völkerrechtlich zulässig“. Die Russisch-Orthodoxe Kirche erklärt bei einem Treffen den „Heiligen Krieg“ gegen die Ukraine. Alle News zum Krieg in der Ukraine im Live-Ticker.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 12:30 Bischöfe betonen Kraft des Glaubens gegen Terror und Krieg +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg: Russisch-Orthodoxe Kirche erklärt „Heiligen Krieg“ gegen UkraineVitali Klitschko warnt vor erneuter Offensive auf Kiew. Experten des Bundestages halten Bodentruppen in der Ukraine grundsätzlich für „völkerrechtlich zulässig“. Die Russisch-Orthodoxe Kirche erklärt bei einem Treffen den „Heiligen Krieg“ gegen die Ukraine. Alle News zum Krieg gegen die Ukraine im Live-Ticker.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Macht, Krieg und eine abhängige „Elite“: Putins Pläne für die nächste AmtszeitDie russische Armee hat nach eigenen Angaben das Dorf Myrne im südukrainischen Gebiet Saporischschja erneut erobert. Russland und die Ukraine haben einander mit schweren Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. Im Süden Russlands löste eine Drohnenattacke ein Feuer in einer Ölraffinerie aus.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »