Deutscher Darts-Spieler gewinnt gegen Topspieler Dimitri van den Bergh

Wie bei seinem Debüt vor zwei Jahren war er in London am letzten Freitagabend vor Weihnachten auf Topspieler Dimitri van den Bergh (29) getroffen. Damals hatte er mit dem 3:1 für die größte Sensation des Turniers gesorgt. Diesmal war die Überraschung noch größer. Der Deutsche holte eine 0:2-Satzführung auf, überstand drei Matchdarts und drehte die bevorstehende Niederlage mit einer unglaublichen Leistungssteigerung in einen Sieg.

Die Welt ist wieder eine Scheibe – und auch Deutschland guckt Darts! Hempel hatte am Donnerstag eine komplizierte Anreise nach Großbritannien erlebt, als er wegen eines Streiks mehrere Stunden beim Check-In in den Eurotunnel hatte warten müssen, und auch im Alexandra Palace dauerte es deutlich länger als gewöhnlich. Hempel war als erster auf die Bühne gerufen worden und sah von oben mit an, wie sein Gegner mit den ersten Psycho-Spielchen begann, ehe das Match überhaupt begonnen hatte. Das Aus bei der WM 2022 schien beim Belgier tiefere Spuren hinterlassen zu habe





