Deutscher Christian Stange scheidet bei Supersport-WM-Rennen aus

Bei seinem ersten Rennen in der Supersport-WM kam der Deutsche Christian Stange nicht ins Ziel. Der Kawasaki-Pilot betonte aber: «Ich habe in der IDM gezeigt, dass es auch in der WM weit nach vorne gehen könnte.»Christian Stange gab an diesem Wochenende in Misano sein WM-Debüt für das Team Go Eleven Kawasaki. Der Sachse fuhr nach einem Sturz in der Superpole 1 vom 34. und letzten Startplatz los. Im Rennen der Supersport-WM machte dem 20-Jährigen dann die Technik einen Strich durch die Rechnung.

«Ich bin leider ausgefallen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo das Problem lag. An einem Punkt hat das Motorrad Leistung verloren. Ich stellte die Kupplung nach, dann ging es. Danach erlebte ich ein paar Probleme mit dem Schalten. Darum bin ich an die Box gefahren. Ich wollte das Motorrad oder mich nicht kaputtmachen. Das war die beste Entscheidung», versichert Stang

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chris Stange: Neuer Angriff auf IDM Supersport-TitelVom Team Weber Kawasaki wechselt Stange zum niederländischen Team MVR Yamaha. Teamkollege wird Marco Freyer. Neben IDM gibt’s auch Ausflüge zur BSB. MVR nimmt Stellung zu Vorwürfen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Torhüter Laarmann hält seine Theesener im RennenFußball-Kreispokal: Der VfL Theesen siegt erst nach Elfmeterschießen gegen Ummeln.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

IDM Supersport: Tatu Lauslehto erbt den SiegNachdem David Linortner und Jan Bühn in der letzten Runde stürzten, rückten Tatu Lauslehto, Stefan Kerschbaumer und Jesco Günther auf die Podiumsplätze.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Phillip Island: Die Supersport-Fahrer müssen leidenIn der ersten Stunde der zweiten Supersport-Session auf Phillip Island fuhr so gut wie niemand, auch danach machte eine Zeitenjagd keinen Sinn. Jules Cluzel (Honda) beendete den Tag als Schnellster.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

PTR Honda bleibt in der Supersport-WMZuerst wollte PTR-Boss Simon Buckmaster in die Superbike-WM aufsteigen, dann in die Britische Meisterschaft absteigen. Nun hat er sich entschieden.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Supersport-WM in Barcelona: Marcel Schrötter kratz am ersten SiegMarcel Schrötter feiert bei der Supersport-WM in Barcelona zwei Podestplätze und liegt in der Meisterschaft in Schlagdistanz zum WM-Führenden

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »