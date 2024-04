Deutscher Börsenleitindex über 18.000er-Marke

kann sich sehen lassen: Der deutsche Börsenleitindex schaffte im Montagsgeschäft den Sprung zurück über die 18.000er-Marke - wenn auch nur knapp. Das Plus belief sich immerhin auf 0,4 Prozent. Darauf lässt sich aufbauen. Aber ob es positiv weitergeht, entscheidet sich dabei heute nicht nur hierzulande, sondern auch in den USA und im Reich der Mitte. China veröffentlicht die Daten zum Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal.

Angesichts der absehbaren EZB-Zinswende beurteilten Börsenprofis die Konjunkturaussichten in Deutschland im März deutlich besser als zuvor.bekanntgeben. Es wird dabei mit einer allmählichen Stabilisierung, allerdings auch schwachen Werten im langjährigen Vergleich gerechnet. Der IWF hatte zuletzt bereits mitgeteilt, dass sich die Perspektiven für die Weltwirtschaft in diesem Jahr leicht aufgehellt haben.

Börse Börsenleitindex Wachstum Bruttoinlandsprodukt China

