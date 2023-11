'Deutscher Bildungs-Award 2023/2024': Beliebteste Bildungsanbieter - Verbrauchervotum aus über 33.000 Stimmen

Persönliche Entwicklung, wirtschaftliche und demokratische Relevanz - Bildung hat eine zentrale Bedeutung in der Gesellschaft. Entsprechend vielfältig ist das Spektrum an Bildungsangeboten für die unterschiedlichen Altersklassen und Zielgruppen. Der Deutsche Bildungs-Award zeichnet auf diesem Sektor die aktuell beliebtesten Einrichtungen und Unternehmen aus.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität:"Insbesondere Wertigkeit und Vielfalt der Angebote sorgen für Kundenzufriedenheit, die sich auch in einer hohen Weiterempfehlungsbereitschaft niederschlägt. Aus Verbrauchersicht sind erfreulich viele Bildungsanbieter empfehlenswert."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine:"Der Award steht für Innovation und Qualität in der Bildungslandschaft Deutschlands und würdigt diejenigen, die unser Bildungssystem bereichern. Als Mitinitiator begleitet ntv den Award auch mit einer ausführlichen Berichterstattung."

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit nicht-staatlichen Bildungsanbietern in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht.

Private Hochschulen (universell): BBW Hochschule, Hochschule Fresenius, UE University of Europe for Applied Sciences Private Hochschulen (spezialisiert): Code University of Applied Sciences, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, MSB Medical School BerlinPrivate Hochschulen Technik: Fachhochschule Wedel, Technische Hochschule Georg AgricolaLern-Apps Schule (spezialisiert): Cabuu, Einmaleins Mathe - Trainer 1x1, Meister CodyLernportale Studium: Lecturio, Studyflix, Wiwiweb.de/examioLernportale Naturwissenschaften: Chemiezauber.de, Leifiphysik, Lernort MintOnline-Nachhilfeinstitute: Bidi.

