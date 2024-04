Deutscher Biathlon-Trainer nicht mehr beim Schweizer Verband

Die Biathlon-Saison ist vorbei und die Athletinnen und Athleten befinden sich im wohlverdienten Urlaub. An viel Freizeit ist bei den einzelnen Verbänden aber nicht zu denken, denn der kommende Winter muss geplant und vorbereitet werden. Dazu gehört auch eine Analyse der vergangenen Saison und die Neubesetzung von verschiedenen Stellen. Einen deutschen Biathlon-Trainer hat es nun erwischt, er ist nicht länger beim Schweizer Verband tätig.

Die Schweizer haben eine wegweisende Entscheidung getroffen und Umstrukturierungen im Training vorgenommen. Für Remo Krug ist kein Platz mehr, sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. Zukünftig sollen Männer und Frauen gemeinsam in ihren jeweiligen Trainingsgruppen arbeiten. Sandra Flunger und Kein Einaste werden ab der Saison 2024/25 das Weltcup-Team der Schweiz betreuen, während Andreas Kuppelwieser die Gruppe schiessspezifisch unterstützt, teilte der Verband mit

