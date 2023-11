Deutscher Auslandsjournalismuspreis für Tania Krämer

Der diesjährige Werner-Holzer-Preis für herausragenden Auslandsjournalismus ist drei deutschen Korrespondenten verliehen worden, darunter der Nahost-Berichterstatterin der DW Tania Krämer. In ihrer Dankesrede im Frankfurter Römer, dem historischen Rathaus der Mainmetropole, bedankte sich Krämer bei all jenen Einige Einwohner Israels und der palästinensischen Gebiete, so Krämer, seien inzwischen der Ansicht, dass Gespräche mit Journalisten wenig brächten.

Der Nahost-Konflikt dauere schon viele Jahrzehnte, erläuterte sie. Und all die Analysen und Kommentare hätten den Frieden keineswegs nähergebracht, räumte Krämer ein. In der Laudatio lobte die Preisjury die Berichterstattung von Tania Krämer."Ihre Erfahrung und ihr Netzwerk helfen ihr, ihren Zuschauern ein tiefes Verständnis der Geschehnisse zu vermitteln, zu zeigen, dass es viele Realitäten gibt, Grauzonen des Alltags." Krämer schaue hinter die Schlagzeilen und erläutere eindrucksvoll, was die Ereignisse für das Leben der Menschen bedeutete

