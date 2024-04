Deutscher Anwaltverein warnt vor Überwachungsmaßnahmen bei der EM

Der Deutsche Anwaltverein äußert sich zu geplanten Überwachungsmaßnahmen bei der EM. Es müsse Augenmaß bei der Balance zwischen Sicherheit und Freiheit geben.

„Man muss sich vergegenwärtigen, dass jede einzelne der in den Raum gestellten Überwachungsmaßnahme für sich genommen bereits mit einem erheblichen Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen einhergeht“, sagte Rechtsanwalt Nikolaos Gazeas: „Die Anwendung eines ganzen Straußes solcher Maßnahmen kann gefährlich nah an eine Rundumüberwachung heranreichen, insbesondere durch biometrische Videoüberwachung“, ergänzte das Mitglied des DAV-Ausschusses Gefahrenabwehrrecht. Waren zuletzt zuletzt eine Reihe möglicher Maßnahmen wie Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner oder biometrische Videoüberwachung ins Spiel gebracht worden

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPORT1 / 🏆 109. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Clan-Chef und die Einbürgerung: Deutscher Pass statt deutscher Knast?Kann Clan-Chef Issa Remmo (56) wirklich Deutscher werden?BILD erklärt das weitere Verfahren.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

5,0 Prozent Festgeld Zinsen – Doch einen großen Haken gibt es5% Festgeld in USD bei Deutscher Pfandbriefbank mit Währungsrisiko und deutscher Einlagensicherung.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Ausstellung „Echos der Bruderländer“ im Haus der Kulturen der WeltDas Haus der Kulturen der Welt präsentiert die Ausstellung „Echos der Bruderländer“, die die Lebensrealität von Migranten in der DDR abbilden soll. Ein Autor übt Kritik an der Spaltung der deutschen Gesellschaft und dem wachsenden Frust der Ostdeutschen.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Rahden: Finanzielle Krise durch sinkende SteuereinnahmenDer Rat der Stadt Rahden befasst sich mit der finanziellen Krise der Stadt aufgrund sinkender Steuereinnahmen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »