Deutscher Anwaltverein warnt vor Überwachungsinstrumenten bei der EM

📆 02.04.2024 18:04:00

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) warnt davor, im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft (EM) im Juni und Juli in Deutschland Überwachungsinstrumente wie Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner oder biometrische Gesichtserkennung zu etablieren, 'die mit guten Gründen von den Verfassungsgerichten regelmäßig einkassiert werden'. Anstatt mit der Angst der Bevölkerung zu spielen, um einschneidende Maßnahmen durchzusetzen, braucht es der Lobbygruppe zufolge 'Augenmaß bei der Balance zwischen Sicherheit und Freiheit'. Jedes einzelne der immer wieder geforderten Werkzeuge gehe für sich genommen bereits mit einem erheblichen Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen einher, gibt Nikolaos Gazeas aus dem DAV-Ausschuss Gefahrenabwehrrecht zu bedenken. 'Die Anwendung eines ganzen Straußes solcher Maßnahmen kann gefährlich nah an eine Rundumüberwachung heranreichen'

