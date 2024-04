Deutsche Stars dominieren den zweiten Tag der NEO.bet International Darts Open

Am zweiten Tag der NEO.bet International Darts Open lassen die deutschen Stars das heimische Publikum erneut jubeln. Martin Schindler ragt mit einer starken Performance hervor, während Gabriel Clemens über die hohen Temperaturen klagt.Clemens besiegte im vorletzten Spiel am Samstag den Niederländer Dirk van Duijvenbode mit 6:4. Beide Spieler hatten sichtlich mit den Temperaturen in der mit 5.

„James Wade ist kein niemand. Das war ein absolut schönes Spiel“, freute sich Pietreczko hinterher. Er trifft am Sonntag auf Topstar Gerwyn Price, der im Vorjahr das Turnier in Riesa gewinnen konnte.der sich am Freitag überraschend gegen Luke Woodhouse durchgesetzt hatte Die NEO.bet International Darts Open, das zweite European-Tour-Turnier der Saison, findet vom 12. bis zum 14. April in Riesa statt. Price konnte sich bereits vier Mal in Sachsen die Krone aufsetzen.

