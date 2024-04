Deutsche sind optimistisch, aber zögern bei größeren Anschaffungen

Die Deutschen rechnen zwar damit, wieder mehr Geld in der Tasche zu haben – auch die Erwartungen an die Konjunktur sind etwas optimistischer. Allerdings neigen die Verbraucherinnen und Verbraucher noch nicht zu größeren Anschaffungen. Zwar habe sich auch die Sparneigung leicht abgeschwächt. Diewie während der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009, erklärt der Rolf Bürkl Konsumexperte von der GfK. Daran könne man die Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger ablesen.

Dabei sprächen die harten Fakten eigentlich dafür, dass der Konsum durchstarten könnte, sagt Bürkl. Denn die Inflation sei rückläufig, es gebe viele hohe Tarifabschlüsse und derDie Konsumlaune würde allerdings von der schlechten Stimmung unten gehalten. Die entstehe vor allem durch die Kriege in der Ukraine und in Gaza und die damit verbundenen Sanktione

