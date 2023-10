Deutsche Shani Louk im Gazastreifen tot aufgefunden

Das Wichtigste zur Lage im Nahen Osten im Überblick: Die seit dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist tot. Laut dem israelischen Außenministerium ist ihre Leiche gefunden und identifiziert worden. Louks Familie dachte bisher, die 23-Jährige sei in den Gazastreifen verschleppt worden. Die Zahl der bekannten dort festgehaltenen Geiseln liegt der israelischen Armee zufolge inzwischen bei 239.

Südafrika will die israelischen Streitkräfte wegen der Tötung von Kindern im Gazastreifen für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft ziehen lassen. Ein Konvoi aus fast drei Dutzend Lastwagen mit Hilfsgütern ist einem israelischen Medienbericht zufolge am Sonntagabend in den abgeriegelten Gazastreifen gelangt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben als Reaktion auf Raketenangriffe erneut Ziele in Syrien beschossen.

Familie und Behörden bestätigen: Deutsche Hamas-Geisel Shani Louk ist tot Shani Louk war beim Angriff der Hamas auf ein Musikfestival verschleppt worden. Nun ist die 22-Jährige tot. Zu dem Ergebnis habe die DNA-Analyse eines Schädelsplitters geführt. Weiterlesen ⮕