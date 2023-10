Deutsche Shani Louk bei Hamas-Angriff getötet

30.10.2023 14:21:00 / Herkunft: sternde

Die 23-jährige Deutsch-Israelin Shani Louk wurde bei einem Großangriff der Hamas in Israel getötet. Ihr Tod wurde von der israelischen Botschaft bestätigt. Louk hatte an einem Rave-Festival in der Negev-Wüste teilgenommen, das von der Hamas überfallen wurde.

Deutsche, Shani Louk, Tod, Nachrichten, Hamas