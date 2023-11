Deutsche Nationalmannschaft verliert gegen Österreich

Bei der deutschen Nationalmannschaft stimmt es hinten und vorne nicht. Gegen Österreich kommt die Nagelsmann-Elf trotz der 0:2-Pleite noch mit einem blauen Auge davon. Die Einzelkritik. In Wien war die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Österreich hoffnungslos unterlegen und kam mit der 0:2-Niederlage noch glimpflich davon. Der nächste unglückliche Abend für den DFB-Keeper, der zwar zweimal klasse gegen Michael Gregoritsch rettete (17., 64.

) und so Schlimmeres verhinderte, aber trotzdem hinter sich greifen musste. Beim gut platzierten Schuss von Marcel Sabitzer zum 1:0 für die ÖFB-Elf (29.) war Trapp machtlos.Insgesamt zwar noch der stabilste Verteidiger einer schwachen Defensive, spielte einige Bälle aber sehr riskant hinten raus und wurde beim ersten Gegentor getunnelt. Konnte seine starke Vereinsform nicht mit ins DFB-Team nehmen. Der zentrale Mann in der mal aus drei, mal aus fünf Verteidigern bestehenden hintersten DFB-Kett





