Deutsche Luftwaffe fängt russisches Aufklärungsflugzeug ab

Die deutsche Luftwaffe hat am Samstag vom lettischen Stützpunkt Lielvarde aus gestartet, um ein Aufklärungsflugzeug vom Typ Il-20 abzufangen. Die Maschine war ohne Transpondersignal unterwegs. Die deutschen Kampfflugzeuge sind Teil der Luftraumüberwachung über den baltischen Staaten, die über keine eigenen Kampfflugzeuge verfügen.

In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Zwischenfälle mit russischen Militärflugzeugen im Ostseeraum.

