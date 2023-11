Deutsche Langläufer streben nach Erfolg in der kommenden Saison

Können die deutschen Langläufer im kommenden Winter an die Erfolge der Vorsaison anknüpfen? Bundestrainer Peter Schlickenrieder meint: Das ist das Ziel. Dafür steigerte er im Training die Intensitäten - und arbeitete am Zweikampfverhalten. In Sachen Fluorverbot macht er eine einfache Rechnung auf. Zum Auftakt in Finnland fehlt aber der beste deutsche Mann.

Von Dirk Hofmeister Beflügelt von den Erfolgen der vergangenen Saison mit zwei WM-Medaillen gehen die deutschen Langläufer selbstbewusst in den am Wochenende im finnischen Ruka startenden Weltcup. 'Wir stellen den Erfolg auf breitere Beine', verspricht Bundestrainer Peter Schlickenrieder im Sportschau-Interview. Vor allem vom starken Frauen-Team sei einiges zu erwarten, verspricht der 53-Jährige: 'Wir gehen weg von der Alleinherrschaft von Katta und Vicki', sagt Schlickenrieder mit Blick auf die Teamsprint-Olympiasiegerinnen Katharina Hennig und Victoria Car





