Deutsche Klubs erfolgreich in Europa

International könnte es derzeit kaum besser für die Fußball-Bundesliga laufen. Von den sieben deutschen Europapokal-Teilnehmern sind bereits vier Klubs vorzeitig für die K.-o.-Runde qualifiziert, zwei weitere haben gute Chancen. Einzig Union Berlin, deren Krise heute in der, kann in der Champions League nicht mehr weiterkommen, hat aber immerhin noch Chancen auf ein Abrutschen in die Europa League.

Damit der deutsche Vereinsfußball auch in Zukunft sportlich und wirtschaftlich konkurrenzfähig bleibt, muss er sich jedoch weiterentwickeln, das teilte zumindest die

SPORTSCHAU: DFL lässt Klubs erneut über Investor abstimmenDie Klubs der DFL werden am 11. Dezember erneut darüber abstimmen, ob ein Investor ins Boot geholt wird. Die DFL will die kritischen Klubs mit einer abgespeckten Version des Deals überzeugen. DFL

Herkunft: sportschau | Weiterlesen »

MORGENPOST: Berlin steigt in deutsche Olympiabewerbung einGemeinsam mit 4 weiteren Städten sollen die Spiele 2036 oder 2040 in Deutschland stattfinden. Neue Stadien soll es dafür nicht geben. Der Senat hat am Dienstag einstimmig beschlossen, sich im Rahmen einer nationalen Bewerbung des Deutschen Olympischen Sport bundes (DOSB) um die Ausrichtung der Spiele zu bewerben. Die Stadt sei nicht der Veranstalter, das sei der DOSB, der Dachverband der deutschen Sport verbände. Wegner und Sport senatorin Iris Spranger äußerten eine klare Präferenz für das Datum 2036.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: Deutsche Bahn erwartet massive Auswirkungen durch ArbeitskampfDie Deutsche Bahn rechnet mit massiven Auswirkungen auf den Betrieb aufgrund eines angekündigten Arbeitskampfes. Der Ausstand soll nach 20 Stunden enden. Es wird ein reduziertes Angebot an Fahrten geben und eine Mitfahrt kann nicht garantiert werden.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Der Krieg im Nahen Osten und seine Auswirkungen auf die deutsche GesellschaftDer Krieg im Nahen Osten wühlt die deutsche Gesellschaft auf. Juden fühlen sich an dunkle Zeiten erinnert, Muslime sehen sich an den Pranger gestellt. Was macht das mit den Menschen?

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Deutsche Kolonialverbrechen in Tansania: „Sorry“ allein reicht nichtDeutsche Kolonialverbrechen in Tansania: „Sorry“ allein reicht nicht 👉 Präsident Steinmeier hat für Kolonialverbrechen in Tansania um Entschuldigung gebeten. Nun geht es um Rückgaben – auch von menschlichen Überresten. 🔗 Hier lesen

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

SPORTSCHAU: Neue Regeln für Bobfahrer: Deutsche Dominanz im Eiskanal bedrohtDie Weltcup-Saison der Bobfahrer könnte so spannend wie lange nicht werden. Der Weltverband IBSF fordert bauliche Änderungen an den Schlitten – und diese sollen die deutsche Dominanz im Eiskanal brechen.

Herkunft: sportschau | Weiterlesen »