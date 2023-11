Deutsche Islamkonferenz in Berlin: Bekämpfung von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit

45 Tage nach dem Terror-Überfall der Hamas auf israelische Orte in der Nähe des Gaza-Streifens kommt an diesem Dienstag (20.11.23) in Berlin die Deutsche Islamkonferenz (DIK) zusammen. Es ist ihr erstes Treffen nach Dezember 2022. Die gesamten zwei Tage stehen unter dem Thema 'Sozialer Frieden und demokratischer Zusammenhalt: Bekämpfung von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung'.

Damit greift das von Nancy Faeser (SPD) geleitete Bundesinnenministerium die verschärfte Situation der vergangenen Wochen auf. Jüdinnen und Juden in Deutschland leben wieder in Angst: ältere Menschen verzichten auf den Gang zur Synagoge. In mehreren Städten gab es Attacken gegen jüdische Gotteshäuser. Und gerade die Demonstrationen mit vielen tausend Teilnehmenden, die die Existenz des Staates Israels grundsätzlich in Frage stellen oder verschärften die Bedenken. Auf der anderen Seite vermelden auch muslimische Gemeinden und Verbände eine drastisch steigende Zahl an Übergriffen und Drohungen gegen Einrichtungen und Gläubige





