Deutsche Inflationsrate sinkt im März auf 2,2 Prozent

Die deutsche Inflationsrate geht weiter zurück. Nach 2,5 Prozent im Februar 2024 schwächte sich die Inflation im März auf 2,2 Prozent ab. Dies war der geringste Anstieg der Lebenshaltungskosten seit April 2021. Besonders erfreulich verlief die Preisentwicklung bei den Nahrungsmitteln. Erstmals seit 2015 sanken die Preise im März 2024 um 0,7 Prozent, was für die Verbraucher eine gute Nachricht ist.

Wie auch in den anderen EWU-Ländern bleiben die Preissteigerungen bei Dienstleistungen über dem Durchschnitt. Sie kletterten von 3,4 Prozent im Februar auf 3,7 Prozent im März 2024, was vor allem auf höhere Preise bei Pauschalreisen zurückzuführen sein dürfte. Aber auch steigende Löhne im Dienstleistungsbereich dürften abermals eine Rolle gespielt haben. Insgesamt dürfte der Anstieg der Lebenshaltungskosten in Deutschland in den nächsten Monaten volatil blieben, ein weiterer schneller Rückgang unter die Zwei-Prozent-Marke ist unserer Meinung nach nicht zu erwarte

Die Inflationsrate in Deutschland ist im März weiter gesunken. Die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, was der niedrigste Wert seit April 2021 ist. Im Februar lag die Jahresteuerungsrate noch bei 2,5 Prozent und im Januar bei 2,9 Prozent. Energie verbilligte sich um 2,7 Prozent und Nahrungsmittel waren um 0,7 Prozent günstiger als im Vorjahresmonat. Dienstleistungen verteuerten sich hingegen um 3,7 Prozent.

Die Inflation in Deutschland ist im März auf 2,2 Prozent gesunken, laut einer ersten Schätzung. Dies ist eine gute Nachricht für Supermarktkunden und möglicherweise auch für andere Gruppen wie Häuslebauer. Die Inflationsrate liegt bereits nahe am Zielwert der Europäischen Zentralbank von rund 2,0 Prozent.

