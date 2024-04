Deutsche Handballerinnen gewinnen Kantersieg gegen Israel

Die DHB-Auswahl wird ihrer Favoritenrolle auch gegen Israel gerecht und ist auf dem Weg zur perfekten EM-Qualifikation. Die deutschen Handball erinnen haben in der EM-Qualifikation den nächsten Kantersieg eingefahren und bleiben ungeschlagen. Die bereits als Gruppensieger feststehende DHB-Auswahl gewann in Heidelberg im ersten von zwei Spielen gegen Israel mit 35:12 (18:7) und gab auch im fünften von sechs Partien keine Punkte ab.

Beste Werferin gegen überforderte Gegnerinnen war Jenny Behrend mit fünf Toren. Insgesamt trugen sich 13 deutsche Spielerinnen in die Torschützenliste ein. Am Sonntag trifft das DHB-Team erneut auf Israel. Vor dem finalen EM-Qualifikationsspiel führen die Schützlinge von Markus Gaugisch mit 10:0 Punkten die Qualifikationsgruppe 2 an. Die EM-Endrunde findet vom 28. November bis 15. Dezember in Ungarn, Österreich und der Schweiz stat

Handball EM-Qualifikation Kantersieg Deutschland Israel

