Deutsche Handballerinnen gewinnen EM-Qualifikationsspiel gegen Israel

Die deutschen Handball erinnen haben in der EM-Qualifikation den nächsten Kantersieg eingefahren und bleiben ungeschlagen. Die bereits als Gruppensieger feststehende DHB-Auswahl gewann in Heidelberg im ersten von zwei Spielen gegen Israel mit 35:12 (18:7) und gab auch im fünften von sechs Partien keine Punkte ab. Beste Werferin gegen überforderte Gegnerinnen war Jenny Behrend mit fünf Toren. Insgesamt trugen sich 13 deutsche Spielerinnen in die Torschützenliste ein.

Am Sonntag trifft das DHB-Team erneut auf Israel. Vor dem finalen EM-Qualifikationsspiel führen die Schützlinge von Markus Gaugisch mit 10:0 Punkten die Qualifikationsgruppe 2 an. Die EM-Endrunde findet vom 28. November bis 15. Dezember in Ungarn, Österreich und der Schweiz statt. Selbstvertrauen für anstehende Olympia-Qualifikation Auch ohne die verletzte Spielmacherin Alina Grijseels ließen die Gastgeber dem krassen Außenseiter vor 1323 Zuschauern von Beginn an keine Chanc

Handball EM-Qualifikation Deutschland Israel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Handballerinnen gewinnen Kantersieg gegen IsraelDie deutschen Handballerinnen haben in der EM-Qualifikation den nächsten Kantersieg eingefahren und bleiben ungeschlagen. Beste Werferin gegen überforderte Gegnerinnen war Jenny Behrend mit fünf Toren.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Deutsche Frauen gewinnen EM-Qualifikationsspiel gegen ÖsterreichDie deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat zum Auftakt der EM-Qualifikation 3:2 (1:2) in Österreich gewonnen. Eileen Campbell brachte die Gastgeberinnen in Linz mit zwei Toren in Führung (9. Minute/16.). Für Deutschland traf Am Dienstag trifft das deutsche Team in Aachen auf Island (18.10 Uhr; TV: ZDF). Ebenfalls zu den Gegnern in Qualifikationsgruppe A2 gehört Polen. Die beiden ersten der Gruppe qualifizieren sich direkt für das Turnier 2025 in der Schweiz, die Dritt- und Viertplatzierten müssen in die Playoffs.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Deutsche Frauen-Nationalmannschaft gewinnt EM-Qualifikationsspiel gegen ÖsterreichDie deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist mit einem Sieg in die EM-Qualifikation für das Turnier in der Schweiz im Sommer 2025 gestartet. In Linz siegte das Team von Interims-Bundestrainer Hrubesch am Freitagabend (5.4.2024) mit 3:2 (1:2) gegen Österreich.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Deutsche Frauen gewinnen EM-Qualifikationsspiel gegen ÖsterreichDie deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat zum Auftakt der EM-Qualifikation 3:2 (1:2) in Österreich gewonnen. Eileen Campbell brachte die Gastgeberinnen in Linz mit zwei Toren in Führung (9. Minute/16.). Für Deutschland traf Am Dienstag trifft das deutsche Team in Aachen auf Island (18.10 Uhr; TV: ZDF). Ebenfalls zu den Gegnern in Qualifikationsgruppe A2 gehört Polen. Die beiden ersten der Gruppe qualifizieren sich direkt für das Turnier 2025 in der Schweiz, die Dritt- und Viertplatzierten müssen in die Playoffs.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Deutsche Frauen gewinnen EM-Qualifikationsspiel gegen ÖsterreichDie deutschen Fußballerinnen gewinnen ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich mit einem umstrittenen Elfmeter. Nach einem schwachen Auftritt in der ersten Halbzeit überzeugt das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch erst nach der Pause.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

EM und Olympia: Deutsche Handballerinnen haben Großes vorErst die EM-Qualifikation sichern, dann die Olympia-Tickets klar machen. Die deutschen Handballerinnen stehen vor einem wegweisenden Länderspiel-Sechserpack.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »