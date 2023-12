Deutsche Gebärdensprache Mit folgenden Themen: Brief der OPEC löst Entrüstung aus; Einigung im Tarifstreit; Neue EU-Regelung für künstliche Intelligenz; weiteren Nachrichten, dem Sport und dem Wetter.Mit folgenden Themen: SPD bestätigt Doppelspitze Klingbeil/Esken; Streik bei der Bahn fast beendet; weiteren Nachrichten, dem Sport und dem Wetter.

Mit folgenden Themen: Warnstreik der Lokführer; Krankschreibung künftig auch telefonisch; Hamas: Systematische Gewalt gegen Frauen; weiteren Nachrichten, dem Sport und dem Wetter.Mit folgenden Themen: Halbzeit der Weltklimakonferenz; Ukraine baut Schulen im Untergrund; Reiselust trotz Inflation groß; weiteren Nachrichten, dem Sport und dem Wetter.Today's topics: Reactions to PISA study; Heavy fighting around south Gaza; Final investigative report on Hanau attack; more news, including sports and the weather.Mit folgenden Themen: Reaktionen auf Pisa-Studie; Süden Gazas heftig umkämpft; Abschlussbericht des Hanau-Attentats; weiteren Nachrichten, dem Sport und dem Wetter





Brandbrief der OPEC sorgt für Eklat auf Klimakonferenz in DubaiKurz vor dem Ende der Klimakonferenz in Dubai sorgt ein Brandbrief der OPEC für einen Eklat. Darin warnen die Öl-Exporteure vor einem etwas anderen Kipppunkt: Sie haben Angst, dass in der Abschlusserklärung das Ende der fossilen Energien unwiderruflich festgehalten wird.

Offener Brief an Roger Waters: 'Unmoralisch'Roger Waters rechtfertigt den Terrorangriff der Hamas. In der Vergangenheit gab es immer wieder Antisemitismus-Vorwürfe gegen den Pink-Floyd-Mitgründer.

Ölpreis steigt aufgrund verschobenen OPEC+-TreffensDer Ölpreis zog heute im asiatischen Handel leicht an, weil sich viele Händler aufgrund des verschobenen OPEC+-Treffens nervös zeigen. Mögliche weitere Angebotskürzungen durch die Organisation brachte den Ölpreis jedoch auf Kurs, eine vierwöchige Verlustserie zu durchbrechen.

Karneval Köln: Brief an OB Reker – Klo-Fiasko, Grüngürtel-SperrungDie Bürgergemeinschaft Rathenauplatz hat einen offenen Brief an Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker gerichtet. Der Grund: das Toiletten- und Müll-Fiasko an Karneval.

Deutsche Nationalmannschaft verliert gegen die TürkeiDie deutsche Nationalmannschaft verliert beim Heim-Debüt von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 2:3 gegen die Türkei. Ein Spiel, das mit einem vermeintlichen Geniestreich mit Kai Havertz beginnt, endet in einem gewohnten Defensiv-Chaos.

Deutsche Nationalmannschaft verliert besonderes Testspiel gegen die TürkeiDie deutsche Nationalmannschaft hat ihr Spiel in Berlin gegen die Türkei verloren. In einem ausverkauften und stimmungsvollen Olympiastadion, das am Samstag fest in der Hand der türkischen Fans war, kassierte sie eine 2:3-Niederlage.

