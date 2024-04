Deutsche Fußballerinnen vor EM-Qualifikation gut gerüstet

Auch ohne die langjährigen Führungskräfte Alexandra Popp, Marina Hegering und Svenja Huth sieht Torhüterin Merle Frohms die deutschen Fußballerinnen vor dem Auftakt in die EM-Qualifikation gut gerüstet. 'Natürlich fehlen die Spielerinnen uns, keine Frage. Aber ich sehe da jetzt kein Problem, dass wir keine Führungsspielerinnen hätten oder Spielerinnen, die vorangehen', sagte die 29-jährige Torhüterin des VfL Wolfsburg in einer Medienrunde. Deutschland tritt am Freitag (05.04.

2024) in Linz gegen Österreich an (20.30 Uhr/ARD), am darauffolgenden Dienstag in Aachen geht es gegen Island. Dritter Gegner ist Polen. Die EM 2025 findet in der Schweiz statt. Spielführerin gesucht Weil neben Kapitänin Popp (Kniebeschwerden) vom VfL Wolfsburg auch die zurückgetretene Huth als Stellvertreterin nicht zur Verfügung steht, ist noch offen, wer in den kommenden beiden Länderspielen das Team aufs Feld führ

