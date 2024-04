Deutsche Fußballerinnen starten mit glücklichem Sieg in die EM-Qualifikation

Die deutschen Fußball erinnen sind mit einem glücklichen Sieg gegen Österreich in die Qualifikation zur EM 2025 gestartet. Am Freitagabend münzte das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch einen 1:2-Rückstand noch in einen 3:2- Sieg um. Den Sieg treffer erzielte die neue Kapitänin Gulia Gwinn vom FC Bayern per Elfmeter in der 63. Minute. Bei dem mühsamen Sieg der DFB- Frauen überzeugte auch die eingewechselte Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao.

Die 25-Jährige mit der doppelten Staatsbürgerschaft war Anfang 2023 sogar für die Auswahl der späteren Weltmeisterinnen aus Spanien nominiert, kam aber nicht zum Einsatz. Mit ihrem Debüt hat sich die Defensivspezialistin nun für Deutschland festgespielt. "Sie hat uns heute sehr, sehr viel Ruhe gegeben", sagte die Wolfsburger Innenverteidigerin Kathrin Hendrich über ihre Nebenfrau in der Abwehr."Sie hat einfach so den spanischen Fußball in sich, das hat man schnell gesehe

Fußball Frauen EM-Qualifikation Sieg Deutschland Österreich

