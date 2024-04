Deutsche Fußballerinnen gewinnen gegen Österreich in der EM-Qualifikation

Dank Neu-Kapitänin Giulia Gwinn und Doppelpackerin Klara Bühl haben die deutschen Fußballerinnen einen Fehlstart in die EM-Qualifikation abgewendet. Nach miserablem Beginn erkämpfte die Auswahl von Horst Hrubesch im österreich ischen Linz nach 0:2-Rückstand noch ein 3:2 (1:2) und verhinderte im vierten Duell mit den Nachbarinnen aus Österreich die erste Niederlage.

"Wir sind extrem erleichert, der Sieg war unglaublich wichtig", sagte Bühl in der ARD: "Wir haben es uns echt selbst schwer gemacht, die ersten 30 Minuten waren gar nix, da werden wir uns noch etwas anhören müssen." Das Bayern-Duo Bühl (39./49.) und Gwinn (64., Foulelfmeter) sorgte in Linz für den ersten Schritt der Vize-Europameisterinnen zur EURO 2025 in der Schweiz. Zunächst hatte die starke Eileen Campbell (9./16.) vom SC Freiburg die aggressiven Gastgeberinnen jubeln lassen. Am Dienstag (18.10 Uhr) gegen Island sollte in Aachen dennoch eine Leistungssteigerung he

Deutsche Fußballerinnen EM-Qualifikation Österreich Sieg Fehlstart

