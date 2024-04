Deutsche Fußballerinnen gewinnen Auftaktspiel trotz Kritik

Trotz eines Zwei-Tore-Rückstands gewinnen die deutschen Fußball erinnen ihr Auftaktspiel in der EM-Quali. Statt Erleichterung äußert Bundestrainer Horst Hrubesch jedoch in erster Linie Kritik - wie auch seine Spielerinnen. Immerhin eine Newcomerin überzeugt. Mit deutlicher Selbstkritik und großer Erleichterung haben die deutschen Fußball erinnen auf ihren mühsamen Start in die EM-Qualifikation reagiert. "Dass wir nicht das Gelbe vom Ei spielen, das wissen die Mädels auch.

Wir müssen es besser spielen, das war nicht abgeklärt", sagte Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch nach dem glücklichen 3:2 (1:2)-Sieg gegen Österreich in Linz und kündigte eine schonungslose Analyse an. Der bald 73-Jährige riss nach dem Abpfiff vor 7500 Zuschauern nur kurz einen Arm zum Jubel hoch, dann begann schnell die Aufarbeitung eines teilweise schwachen Auftritts der Vize-Europameisterinne

Fußball EM-Qualifikation Deutsche Fußballerinnen Kritik Sieg Newcomerin

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Olympia ist eingetütet, die EM noch nicht: Deutsche Fußballerinnen haben viel Arbeit vor sichNach dem Sieg über die Niederlande war die Freude groß. Bis es nach Paris geht, stehen wichtige Spiele in der EM-Qualifikation an. Um dort zu bestehen, braucht es eine neue Ausrichtung.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Deutsche Fußballerinnen vor EM-Qualifikation gut gerüstetAuch ohne die langjährigen Führungskräfte Alexandra Popp, Marina Hegering und Svenja Huth sieht Torhüterin Merle Frohms die deutschen Fußballerinnen vor dem Auftakt in die EM-Qualifikation gut gerüstet.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Deutsche Fußballerinnen vor EM-Qualifikation gut gerüstetAuch ohne die langjährigen Führungskräfte Alexandra Popp, Marina Hegering und Svenja Huth sieht Torhüterin Merle Frohms die deutschen Fußballerinnen vor dem Auftakt in die EM-Qualifikation gut gerüstet.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Deutsche Fußballerinnen gewinnen gegen Österreich in der EM-QualifikationDank Neu-Kapitänin Giulia Gwinn und Doppelpackerin Klara Bühl haben die deutschen Fußballerinnen einen Fehlstart in die EM-Qualifikation abgewendet. Nach miserablem Beginn erkämpfte die Auswahl von Horst Hrubesch im österreichischen Linz nach 0:2-Rückstand noch ein 3:2 (1:2) und verhinderte im vierten Duell mit den Nachbarinnen aus Österreich die erste Niederlage.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Deutsche Fußballerinnen gewinnen nach Fehlstart in EM-QualifikationDank der neuen Kapitänin Giulia Gwinn und der Doppelpackerin Klara Bühl haben die deutschen Fußballerinnen einen Fehlstart in die EM-Qualifikation abgewendet. Nach einem 0:2-Rückstand erkämpfte sich die Auswahl von Horst Hrubesch in Österreich noch ein 3:2 und verhinderte die erste Niederlage im Nachbarschaftsduell.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Nach DFB-Kritik: Frankfurt reagiert auf schlechten Rasen im Deutsche Bank ParkJulian Nagelsmann lässt die Tür zum EM-Kader nur noch einen kleinen Spalt auf.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »