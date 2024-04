Deutsche Fregatte »Hessen« vereitelt Angriff im Roten Meer

Die deutsche Fregatte » Hessen « hat bei ihrem Einsatz zum Schutz von Handelsschiffe n im Roten Meer einen weiteren Angriff abgewehrt. Wie das Einsatzführungskommando derim Onlinedienst X, vormals Twitter, mitteilte, vereitelte die » Hessen « am Nachmittag »einen Angriff gegen ein ziviles Frachtschiff« im Roten Meer. »Ein anfliegender Flugkörper konnte zerstört werden«, hieß es weiter.heute Nachmittag einen Angriff gegen ein ziviles Frachtschiff im Roten Meer abgewehrt.

Ein anfliegender Flugkörper konnte zerstört werden. Die „Hessen“ setzt ihren Auftrag weiter fort. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von X.com, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.Die »Hessen« war Ende Februar als Teil der EU-Marinemission »Aspides« zum Schutz der Handelsschifffahrt mit 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord in die Region entsandt worde

