Deutsche Frauen gewinnen EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich

Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat zum Auftakt der EM-Qualifikation 3:2 (1:2) in Österreich gewonnen. Eileen Campbell brachte die Gastgeberinnen in Linz mit zwei Toren in Führung (9. Minute/16.). Für Deutschland traf Am Dienstag trifft das deutsche Team in Aachen auf Island (18.10 Uhr; TV: ZDF). Ebenfalls zu den Gegnern in Qualifikationsgruppe A2 gehört Polen.

Die beiden ersten der Gruppe qualifizieren sich direkt für das Turnier 2025 in der Schweiz, die Dritt- und Viertplatzierten müssen in die Playoffs. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von X.com, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.vor der Partie gesagt und meinte damit den personellen Umbruch im deutschen Team. Zu diesem wurde Hrubesch in Österreich regelrecht gezwungen:-Elf, die von Beginn an Probleme mit dem gegnerischen Pressing hatt

Deutschland Frauenfußball EM-Qualifikation Österreich Sieg

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



derspiegel / 🏆 17. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet EM-Qualifikation gegen ÖsterreichAm Freitag startet für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation. Zum Auftakt geht es gegen unsere Nachbarinnen aus Österreich. Anstoß in Linz ist um 20.30 Uhr. Im ersten Spiel auf dem Weg zur Europameisterschaft 2025 in der Schweiz muss Bundestrainer Horst Hrubesch (72) auf einige wichtige Spielerinnen verzichten.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Deutsche Frauen gewinnen EM-Qualifikationsspiel gegen ÖsterreichDie deutschen Fußballerinnen gewinnen ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich mit einem umstrittenen Elfmeter. Nach einem schwachen Auftritt in der ersten Halbzeit überzeugt das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch erst nach der Pause.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Deutsche Frauen gewinnen EM-Qualifikationsspiel gegen ÖsterreichDie deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat zum Auftakt der EM-Qualifikation 3:2 (1:2) in Österreich gewonnen. Eileen Campbell brachte die Gastgeberinnen in Linz mit zwei Toren in Führung (9. Minute/16.). Für Deutschland traf Am Dienstag trifft das deutsche Team in Aachen auf Island (18.10 Uhr; TV: ZDF). Ebenfalls zu den Gegnern in Qualifikationsgruppe A2 gehört Polen. Die beiden ersten der Gruppe qualifizieren sich direkt für das Turnier 2025 in der Schweiz, die Dritt- und Viertplatzierten müssen in die Playoffs.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Deutsche Frauen gewinnen knapp gegen ÖsterreichEine Halbzeit lang erinnert der Auftritt der deutschen Frauen in Österreich an das WM-Desaster vom vergangenen Jahr. Am Ende gewinnt das Hrubesch-Team durch einen mehr als zweifelhaften Elfmeter.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Deutsche Frauen-Nationalmannschaft gewinnt EM-Qualifikationsspiel gegen ÖsterreichDie deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist mit einem Sieg in die EM-Qualifikation für das Turnier in der Schweiz im Sommer 2025 gestartet. In Linz siegte das Team von Interims-Bundestrainer Hrubesch am Freitagabend (5.4.2024) mit 3:2 (1:2) gegen Österreich.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Frauen-WM: Deutsche Eishockey-Frauen vom DEB bezwingen Dänemark in den USA zum Auftakt souveränDie deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem klaren Sieg in die Weltmeisterschaft in den USA gestartet. Die DEB-Auswahl bezwang Dänemark mit 5:1.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »