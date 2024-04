Deutsche Frauen gewinnen EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich

Eine Halbzeit lang erinnert der Auftritt der deutschen Frauen in Österreich an das WM-Desaster vom vergangenen Jahr. Am Ende gewinnt das Hrubesch-Team durch einen mehr als zweifelhaften Elfmeter . Mit einem lange schwachen Auftritt und einem Dusel-Sieg gegen Österreich sind die deutschen Fußball erinnen in die EM-Qualifikation gestartet. Das Nationalteam von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch konnte beim 3:2 (1:2) in Linz erst nach der Pause phasenweise überzeugen.

Eileen Campbell vom SC Freiburg brachte die Gastgeberinnen mit einem Doppelpack (9. und 16. Minute) mit 2:0 in Führung. Die Münchnerin Klara Bühl traf dann ebenfalls zweimal (39./49.) für die Vize-Europameisterinnen, ehe Kapitänin Giulia Gwinn einen äußerst umstrittenen Strafstoß noch zum 3:2 (63.) verwandelte. Fünf Wochen nach dem für die Olympia-Teilnahme entscheidenden 2:0-Sieg in den Niederlanden kam die deutsche Auswahl lange überhaupt nicht ins Spie

Deutsche Frauen EM-Qualifikation Österreich Fußball Elfmeter

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nordbayern / 🏆 33. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet EM-Qualifikation gegen ÖsterreichAm Freitag startet für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation. Zum Auftakt geht es gegen unsere Nachbarinnen aus Österreich. Anstoß in Linz ist um 20.30 Uhr. Im ersten Spiel auf dem Weg zur Europameisterschaft 2025 in der Schweiz muss Bundestrainer Horst Hrubesch (72) auf einige wichtige Spielerinnen verzichten.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Frauen-WM: Deutsche Eishockey-Frauen vom DEB bezwingen Dänemark in den USA zum Auftakt souveränDie deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem klaren Sieg in die Weltmeisterschaft in den USA gestartet. Die DEB-Auswahl bezwang Dänemark mit 5:1.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

3:2 in Linz: DFB-Frauen schwächeln lange gegen ÖsterreichLinz - Eine Halbzeit lang erinnert der Auftritt der deutschen Frauen in Österreich an das WM-Desaster vom vergangenen Jahr. Am Ende gewinnt das Hrubesch-Team durch einen mehr als zweifelhaften Elfmeter.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Österreich gegen Deutschland jetzt live: Gwinn punktgenau – DFB-Frauen haben plötzlich OberwasserIm Herzen des Fußball-Dramas steht Horst Hrubesch, der mit seiner Kaderentscheidung für die Nations League Wellen schlägt. Lena Lattwein und Lina Magull, Heldinnen der EM, finden sich außen vor. Während Lattwein's Leistung nicht den Erwartungen entspricht, kämpft Magull nach ihrem Wechsel zu Inter Mailand um Anschluss.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Österreich gegen Deutschland heute live: Zwei frühe Rückschläge für DFB-FrauenIm Herzen des Fußball-Dramas steht Horst Hrubesch, der mit seiner Kaderentscheidung für die Nations League Wellen schlägt. Lena Lattwein und Lina Magull, Heldinnen der EM, finden sich außen vor. Während Lattwein's Leistung nicht den Erwartungen entspricht, kämpft Magull nach ihrem Wechsel zu Inter Mailand um Anschluss.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »