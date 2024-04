Deutsche Firmen beteiligt am Wiederaufbau von Mariupol

Deutsche Firmen sind mit ihren Produkten am Wiederaufbau der von Russland besetzten ukrainischen Stadt Mariupol beteiligt. Dies zeigen Recherchen des ARD-Magazins MONITOR (Donnerstag, 04.04.2024, 21.45 Uhr im Ersten). Umfangreiches Bildmaterial und Geschäftsberichte, die von MONITOR ausgewertet wurden, belegen, dass unter anderem Baustoffe der fränkischen Firma Knauf auf mehreren Baustellen in Mariupol zum Einsatz kommen.

Dabei profitiert das Unternehmen zumindest indirekt von Aufträgen der russischen Regierung. Dies geht aus der Darstellung eines offiziellen Knauf-Händlers hervor, der mit einem Wohnhaus-Projekt in Mariupol wirbt, das im Auftrag des russischen Verteidigungsministeriums mit Knauf-Produkten erbaut wurde. Der Wiederaufbau der von Russland besetzten ukrainischen Stadt zählt zu einem der wichtigsten Projekte des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Ukraine-Krieg. Putin reiste selbst nach Mariupol, besichtigte neue Häuse

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



CityReport / 🏆 59. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Putins Wiederaufbau von Mariupol: Deutsche Firmen beteiligt / Recherchen des ARD-Magazins MONITOR belasten mehrere deutsche UnternehmenKöln (ots) - Deutsche Firmen sind mit ihren Produkten am Wiederaufbau der von Russland besetzten ukrainischen Stadt Mariupol beteiligt. Dies zeigen Recherchen des ARD-Magazins MONITOR (Donnerstag, 04.04.2024

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Vertoß gegen Sanktionen?: 'Monitor': Deutsche Firma am Wiederaufbau von Mariupol beteiligtEin Propagandaziel des russischen Präsidenten Putin ist der Wiederaufbau des zerstörten und besetzten Mariupol. In die Baumaßnahmen in der ukrainischen Stadt soll indirekt auch mindestens ein deutsches Unternehmen involviert sein.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Deutsche Firmen: US-Bürokratie 'nicht weniger kompliziert'Für deutsche Firmen gelten die USA als gelobtes Land: weniger Bürokratie, mehr Freiheit. Bei Wirtschaftsminister Robert Habecks US-Reise wird klar, dass die Wahrheit komplexer ist.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Firmen flüchten: 'Deutsche Arbeitsmoral ist Anforderungen nicht gewachsen“Immer mehr deutsche Unternehmen zieht es nach Polen. Zuletzt hat auch der deutsche Hersteller „Miele“ seine Produktion dorthin verlagert. Gründe sind die niedrigeren Kosten und weniger Bürokratie im Nachbarland. Ist „Made in Germany“ bald passé?

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Ukrainische Arbeitgeber wollen deutsche Firmen ins Land holenKiew - Angesichts der dramatischen wirtschaftlichen Situation der Ukraine fordert Ruslan Illichov, Generaldirektor des größten ukrainischen Arbeitgeberverbands, Federation of Employers of Ukraine (FEU)

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

„Deutsche Verbrenner-Produktion unterstützen“ : Thailand wirbt um deutsche InvestorenThailand möchte sich zwar als Produktionsstandort von Elektrofahrzeugen etablieren, dabei aber die deutsche Verbrennerautoindustrie weiter unterstützen. Dafür braucht es Investoren.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »