Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet in die WM mit Sandra Abstreiter

Wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am Donnerstag in die WM startet, wird es auch auf Sandra Abstreiter ankommen. Die gebürtige Freisingerin ist 'die Wand' im DEB-Tor. Im Verein spielt sie in Kanada und vermisst dort ein Stückchen Heimat.

Von Achim Hofbauer Es gibt da im Eishockey einen Kosenamen für Torleute, der eigentlich alles aussagt: The Wall – die Wand, die Mauer - scheinbar unüberwindbar – geliebt von den Fans, gefürchtet vom Gegner – und so eine Wall, so eine Mauer ist Sandra Abstreiter. Nationalmannschaftskollegin Bernadette Karpf weiß, wovon sie spricht: 'Sandra ist eine sehr große Torhüterin. Sie kann das Spiel sehr gut lesen, was es uns Stürmerinnen oft unheimlich schwierig macht, gegen sie zu treffen. Das kann einen schon zum Verzweifeln bringen', sagt Karpf wenige Tage bevor Deutschland am Donnerstag, 4. April, um 21 Uhr gegen Dänemark in die Eishockey-WM starte

