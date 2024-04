Deutsche Behörden halten russischen Frachter im Hafen von Rostock fest

Seit mehr als drei Wochen halten die deutschen Behörden im Hafen von Rostock einen russischen Frachter fest. An Bord ist Ware, die auf der Sanktionsliste der EU ist und vom deutschen Zoll festgesetzt wird und nicht weiterfahren darf. An Bord des Schiffes mit dem Namen „Atlantic Navigator II“ befindet sich demnach Ware, die vom Westen sanktioniert wurde. Das Verlassen des Hafens ist damit untersagt, teilte das Rostocker Hafen- und Seemannsamt mit.

Der unter der Flagge der Marshall Islands fahrende, 193 Meter lange Frachter lief am 4. März wegen technischer Probleme am Propeller zur Reparatur in den Rostocker Hafen ein. Der Schaden wurde vermutlich durch eine Eisfahrt verursacht, so die Behörde weiter. Das zuständige Hauptzollamt Stralsund wies darauf hin, dass die Schiffsladung, wie alle in die EU verbrachten Waren, der zollamtlichen Überwachung unterliegt

